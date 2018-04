City vira sobre o West Bromwich e se aproxima da 3ª posição no Inglês

O Manchester City venceu o West Bromwich de virada, por 2 a 1, neste sábado, em casa, e se aproximou da terceira colocação no Campeonato Inglês, que garante vaga direta para a fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

Com a vitória, o time anfitrião foi a 57 pontos, na quarta colocação, e ficou a apenas dois de distância do Arsenal, que mais cedo empatou por 3 a 3 com o West Ham. O líder da competição é o Leicester, com 69. O West Bromwich Albion continua com 40, em 12º.

Destaque no empate do City com o Paris Saint-Germain por 2 a 2, pela Liga dos Campeões, no meio da semana, ao marcar um gol e dar uma assistência, o volante brasileiro Fernandinho foi poupado da partida dando lugar a Samir Nasri. O treinador também deixou de fora David Silva, Zabaleta e Kolarov.

Com tantas mudanças, o City levou um susto logo no início da partida. Os visitantes aproveitaram uma interferência do árbitro Mike Jones, que atrapalhou uma troca de passe dos anfitriões, puxaram contra-ataque e Sessègnon abriu o placar.

O City foi para cima e conseguiu deixar tudo igual com um gol de pênalti aos 19. Sergio Agüero cobrou e fez seu 18º tento no Inglês, a quatro do artilheiro Harry Kane, do Tottenham. Para buscar a virada, o técnico Manuel Pellegrini mandou a campo De Bruyne e Yaya Touré.

As mudanças melhoraram a postura ofensiva do time da casa, que conseguiu marcar aos 21, em jogada de De Bruyne. Ele chutou para o gol e, na sobra, Nasri mandou para as redes. À frente do marcador, o City recuou e quase foi castigado nos acréscimos. McClean aproveitou a sobra após cobrança de escanteio e chutou com muito perigo.

O Manchester City agora se concentra no duelo de volta contra o PSG pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Depois do empate com gols fora de casa, basta ninguém balançar a rede no duelo da próxima terça-feira para o time inglês avançar.

Apesar da vantagem, o City corre o risco de sofrer uma baixa para a partida. O argentino Agüero levou uma trombada de Gardner no duelo deste sábado e deixou o campo com dores na perna.