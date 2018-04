Manchester City volta a vencer o West Ham e decidirá Copa da Liga

LONDRES - Depois de 38 anos, o Manchester City está de volta à final da Copa da Liga Inglesa. Apesar da situação confortável depois de ter vencido o West Ham por 6 a 0 na partida de ida das semifinal, em Manchester, a equipe do técnico Manuel Pellegrini entrou em campo praticamente com força máxima nesta terça-feira e ganhou também em Londres, por 3 a 0. Assim, chegou a um agregado de 9 a 0.

Campeão da competição nas temporadas 1969/1970 e 1975/1976, o Manchester City pode fazer uma final caseira contra o Manchester United. A equipe treinada por David Moyes faz a outra semifinal, contra o Sunderland. Perdeu de 2 a 1 fora e joga em casa na volta, nesta quarta-feira.

Ainda que os dois times de Manchester se enfrentem, a partida obrigatoriamente será em Londres, em Wembley, no dia 2 de março, um domingo. Para o United, poderá ser a chance de conquistar o seu primeiro título sem Alex Ferguson, aposentado ao fim da temporada passada.

Com um ataque arrasador, o City não teve dificuldades para vencer o West Ham nesta terça-feira. Abriu o placar com Negredo, aos 3 minutos, ampliou com Agüero, aos 24, e fechou a contagem na segunda etapa, aos 14, novamente com o espanhol. Fernandinho novamente foi titular do vice-líder do Campeonato Inglês.