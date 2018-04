Manchester confirma acerto com Rooney No último dia permitido para inscrições no campeonato, o Manchester United conseguiu fechar o maior negócio da temporada inglesa. O clube contratou o atacante Wayne Rooney, que tem apenas 18 anos e é a grande revelação do país nos últimos anos. Para tê-lo em seu elenco, pagou cerca de US$ 48 milhões ao Everton. O negócio dependia do exame médico de Rooney, realizado nesta terça-feira em Manchester, pois ele ainda se recupera de uma fratura no pé direito sofrida em junho, durante a disputa da Eurocopa. Ele ainda deve ficar um mês sem jogar, mas a contrato por 6 anos foi assinado mesmo assim. Rooney é tratado como um fenômeno na Inglaterra. Começou a jogar na temporada passada e logo chegou à seleção do país, tornando-se o mais jovem da história a vestir a camisa e a marcar gols pelo English Team - 17 anos. A expectativa agora é na dupla de ataque que Rooney formará com o holandês Ruud van Nistelrooy. É neles que o Manchester aposta para acabar com a hegemonia do Arsenal no Campeonato Inglês e até para chegar ao título da Liga dos Campeões da Europa. ?Acho que ele é maior reveleção deste país nos últimos 30 anos?, disse um empolgado Alex Ferguson, técnico do Manchester, sobre a contratação de Rooney.