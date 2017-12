Manchester de olho em Figo, diz jornal O Manchester United teria oferecido uma proposta pelo futebol do meia Figo, publicou nesta quinta-feira o diário esportivo Marca. ?Figo tem uma oferta do Manchester United, mas não foi feita uma proposta oficial ao Real Madrid?, diz a nota. Na quarta-feira, o jogador português concedeu uma entrevista ao jornal A Bola, na qual revela seu total descontentamento em não ter ainda seu contrato com o clube espanhol renovado. O acordo com o Real vai até 30 de junho de 2006.