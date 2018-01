Manchester decepciona; Milan só empata O Manchester United se transformou nesta quarta-feira na principal surpresa da segunda rodada do Grupo E da Liga dos Campeões da Europa. O campeão inglês foi à Alemanha e perdeu para o Stuttgart por 2 a 1. Os gols do time alemão foram marcados por Szabic e Kuranyi. O holandês Van Nistelrooy fez o gol dos ingleses. O Milan também não foi bem na rodada. O time italiano foi a Vigo, na Espanha, e ficou no empate sem gols com o Celta, em partida do Grupo H. No outro do grupo, o Ajax venceu o Brugge, da Bélgica, por 2 a 0. O Milan lidera o grupo. Veja os resultados desta quarta na Liga dos Campeões Grupo E: Panathinaikos (GRE) 1 x 1 Glasgow Rangers Stuttgart (ALE) 2 x 1 Manchester United (ING) Grupo F: Porto (POR) 1 x 3 Real Madrid Marsella (FRA) 3 x 0 Partizan Belgrado (SEM) Grupo G: Lazio (ITA) 2 x 2 Sparta Praga (RCH) Chelsea (ING) 0 x 2 Besiktas (TUR) Grupo H: Celta Vigo (ESP) 0 x 0 Milan (ITA) Ajax Amsterdã (HOL) 2 x 0 Brugge (BEL)