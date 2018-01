Manchester derrota Arsenal por 4 a 2 O Manchester United ganhou o clássico com o Arsenal, por 4 a 2, nesta terça-feira, em Londres, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. Com esta vitória, o time de Alex Ferguson assumiu a segunda posição, deixando o rival em terceiro - são dois pontos de diferença. O líder Chelsea, oito pontos à frente do Manchester United, enfrenta nesta quarta o Blackburn Rovers, na casa do adversário. Nos outros jogos desta terça-feira pelo Campeonato Inglês: Bolton 3 x 1 Tottenham, Charlton 1 x 2 Liverpool, Portsmouth 2 x 1 Middlesbrough e West Bromwich 2 x 2 Crystal Palace.