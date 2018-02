Manchester derrota Bolton no Inglês Com gols de Giggs e Scholes, o Manchester United derrotou o Bolton por 2 a 0, neste domingo, e chegou aos 37 pontos no Campeonato Inglês, ainda em quarto lugar. O líder é o Chelsea, que já tem 46, após vencer o Aston Villa por 1 a 0. Quem também venceu na rodada foi o Everton, que fez 2 a 1 no Manchester City e, com 40 pontos, está na terceira colocação do campeonato - atrás ainda do Arsenal, que soma 41. Nos outros jogos já disputados neste domingo: Blackburn 2 x 2 Newcastle, Crystal Palace 0 x 1 Portsmouth e Norwich 0 x 2 Tottenham.