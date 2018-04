Manchester derrota Wolfsburg de virada com gol de Carrick

O meio-campista Michael Carrick fez o gol da vitória a 12 minutos do encerramento, depois que uma cobrança de falta desviada de Ryan Giggs igualou a bela cabeçada do atacante bósnio Edin Dzeko, que abriu o placar para os campeões alemães no segundo tempo.

O Manchester United, que busca chegar à final pela terceira temporada consecutiva, começou devagar. O atacante Michael Owen, lutando contra uma lesão na virilha, teve que ser substituído por Dimitar Berbatov após meros 19 minutos.

(Reportagem de Graham Chase)