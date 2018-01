Manchester dispara na liderança O líder Manchester United, em casa, venceu hoje o Aston Villa por 1 a 0 e aumentou para quatro pontos a vantagem sobre o segundo colocado, o Liverpool, que empatou por 1 a 1 com o Everton. O gol da vitória foi marcado pelo holandês Ruud van Nistelroov, depois de boa jogada do irlandês Roy Keane, aos 41 minutos do primeiro tempo de uma partida considerada medíocre. Amanhã, dois jogos completam a rodada. Sunderland x Newcastle e Leeds x Charlton. Outros resultados deste sábado: West Ham 1 x 0 Middlesbrough Southampton 0 x 0 Bolton Leicester 0 x 3 Derby County Arsenal 4 x 1 Fulham