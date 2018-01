Manchester e Arsenal ficam no 0 a 0 O Manchester United desperdiçou um pênalti aos 49 minutos do segundo tempo e ficou no 0 a 0 com o Arsenal, que pôde reassumir a liderança do Campeonato Inglês. No clássico disputado neste domingo, o atacante holandês Ruud van Nistelrooy teve a chance da vitória, contra um Arsenal que só tinha 10 jogadores em campo - Vieira foi expulso -, mas não converteu o pênalti para o Manchester. Com isso, o Arsenal passou a ter 14 pontos, seguido de perto pelo próprio Manchester e pelo Chelsea, ambos com 13. A diferença é que a nova sensação do futebol inglês, o Chelsea, jogou uma partida a menos e vem embalado depois de mais uma goleada: 5 a 0 sobre o Wolverhampton, no sábado. Na outra partida deste domingo pela 6ª rodada do Campeonato Inglês, o Middlesbrough derrotou o Everton por 1 a 0.