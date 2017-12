Manchester e Arsenal vencem na estréia O Manchester United não poderia começar melhor a sua defesa do título inglês. Neste sábado, na primeira rodada do Campeonato 2003/04, a equipe goleou o Bolton por 4 a 0. Os gols do jogo foram marcados por Ryan Giggs (2), Paul Scholes e Ruud van Nistelrooy. O Arsenal, atual vice-campeão, levou um susto, mas venceu o Everton por 2 a 1. O clube londrino teve um jogador (Sol Campbell) expulso aos 25 minutos do primeiro tempo, porém manteve o domínio graças ao oportunismo dos franceses Thierry Henry e Robert Pires, que marcaram permitiram que o Arsenal abrisse boa vantagem sobre o adversário. O Everton descontou com o canadiense Tomasz Radzinski e pressionou muito pelo empate no final, ma sem sucesso. A rodada deste sábado teve ainda os seguintes resultados: Blackburn Rovers 5 x 1 Wolverthampton; Fulham 3 x 2 Middlesbrough, Leicester City 2 x 2 Southampton, Aston Villa 0 x 2 Portsmouth, Birmingham City 1 x 0 Tottenham. A rodada será completada neste domingo com os seguintes jogos: Charlton x Manchester City; Leeds x Newcastle e Liverpool x Chelsea.