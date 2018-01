Manchester é campeão na Inglaterra Dois gols contra marcados pelos brasileiros Edu e Silvinho ajudaram neste sábado o Manchester a conquistar o título de campeão inglês da temporada 2000/2001. Os ex-jogadores do Corinthians marcaram os dois primeiros gols da derrota por 3 a 0 de seu time, o Arsenal, para o Middlesbrough, resultado que impede o time de alcançar o Manchester na liderança da competição. Faltando cinco rodadas para o fim do campeonato, o Manchester somou seu 76 pontos ao derrotar o Coventry por 4 a 2. O Arsenal tem 60 e para conquistar o título precisava vencer todos os seus jogos, além de o Manchester perder todos os seus compromissos restantes. Foi o terceiro título consecutivo do clube, o sétimo nos últimos nove anos e o 14º em sua história. A má sorte do Arsenal, que dominou a primeira meia hora de partida, começou com Edu, que estreava como titular na equipe. Aos 34 minutos, o jogador que teve problemas em sua chegada na Inglaterra por causa de um passaporte falso, desviou para o próprio gol uma bola que ia para fora. Quatro minutos depois foi a vez de Silvinho fazer o seu gol contra. O Middlesbrough fechou o placar aos 13 minutos do segundo tempo, quando Edu já havia sido substituído, com o colombiano Hamilton Ricard marcando após receber passe do croata Boksic. Outros resultados: Aston Villa 2 x 1 Everton Chelsea 1 x 0 Southampton Ipswich Town 1 x 0 Newcastle United Leicester City 1 x 2 Manchester City Sunderland 2 x 3 Tottenham Hotspur West Ham United 3 x 1 Derby County Bradford City 2 x 0 Charlton Athletic Liverpool 1 x 2 Leeds United