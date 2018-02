Manchester e Chelsea vão às semis da Copa da Inglaterra Primeiro e segundo colocados do Campeonato Inglês, respectivamente, Manchester United e Chelsea garantiram nesta segunda-feira vagas nas semifinais da Copa da Inglaterra ao vencerem os jogos-desempate. Com mais uma atuação decisiva de Cristiano Ronaldo, o Manchester bateu o Middlesbrough por 1 a 0, no Estádio Old Trafford. O português marcou o único gol do jogo ao converter pênalti sofrido por ele mesmo, aos 31 minutos do segundo tempo. A primeira partida, disputada em Middlesbrough, na semana passada, terminou em 2 a 2. Após empatar por 1 a 1 no primeiro jogo, o Chelsea levou a melhor no confronto londrino com o Tottenham ao derrotar o rival por 2 a 1, em pleno no Estádio White Hart Lane, cada dos "Spurs". Shevchenko e Wright-Phillips marcaram para o bicampeão inglês e Keane descontou. O adversário do Manchester na semifinal será o Watford, lanterna do Campeonato Inglês. O Chelsea vai disputar a vaga na decisão com o Blackburn. Os jogos serão disputados nos dias 14 e 15 de abril, mas não têm local definidos.