Manchester e Chelsea vencem na Copa da Liga Inglesa

O Manchester United teve pouco mais de dificuldade, principalmente depois da expulsão do brasileiro Fábio da Silva, aos 28 do primeiro tempo, após lance duro em Kightly. Sem perder o controle da partida, os mandantes chegaram ao gol ao 22 da etapa final: Wellbeck tabelou com Owen, concluiu com perfeição e definiu a classificação.

O gol do Chelsea também foi marcado no segundo tempo, após a equipe encontrar dificuldade para superar a defesa do Queen''s Park Rangers na etapa inicial. Kalou recebeu passe e bateu firme, assegurando a vitória aos sete do segundo tempo.

Também atuando em seus domínios, o Manchester City teve mais dificuldades e superou o Fulham apenas na prorrogação, após sair perdendo no primeiro tempo. Gera abriu o placar para os visitantes aos 34, mas Barry empatou aos 6 da etapa final. Quando a partida parecia que iria para os pênaltis, Toure marcou e assegurou a classificação aos seis do segundo tempo da prorrogação.

Completando a rodada nesta quarta-feira, o Aston Villa venceu o Cardiff por 1 a 0, o Everton goleou o Hull City fora de casa por 4 a 0 e o Tottenham, também longe de seus domínios, massacrou o Preston North por 5 a 1, com três gols de Peter Crouch.