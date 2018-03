Manchester e Juventus são eliminados Manchester United e Juventus, dois dos mais importantes times da Europa, estão fora da briga pelo título continental desta temporada. Sorte do Porto e do Deportivo La Coruña, que se classificaram para as quartas-de-final da Liga dos Campeões, ao lado de Chelsea e Lyon. Os ingleses não passaram na prova das oitavas-de-final, após o empate por 1 a 1 com o Porto, nesta terça-feira, em casa - gol de Costinha em cima da hora, depois de Scholes ter aberto o placar. No primeiro confronto, o Manchester tinha perdido por 2 a 1. Os italianos esbarraram na eficiência do Deportivo, que venceu por 1 a 0, em Turim, mesmo resultado da vitória conseguida em La Coruña. O gol que derrubou a Juve foi marcado por Pandiani. Já o Chelsea se garantiu com 0 a 0, em casa, diante do Stuttgart, já que tinha vencido por 1 a 0 na Alemanha. E o Lyon seguiu adiante ao fazer de novo 1 a 0 na Real Sociedad, gol do brasileiro Juninho Pernambucano.