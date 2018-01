Manchester é líder na Inglaterra O Manchester United venceu o West Ham United, por 3 a 0, hoje, em Londres, no jogo que abriu a 18ª rodada do campeonato inglês, e chegou à liderança da competição, com 35 pontos, ao lado do Arsenal, que amanhã enfrentará o Tottenham Hotspur. Os demais jogos da rodada serão disputados neste domingo. O time do Manchester não encontrou dificuldades para fazer os dois primeiros gols ainda no primeiro tempo: Ole Solskjaer marcou aos 15 minutos e o meio campista argentino Verón, aumentou dois minutos depois. O terceiro foi contra, marcado pelo zagueiro Sebastián Schemmel aos 16 minutos da etapa final.