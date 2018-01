Manchester e Milan abrem semifinais da Liga dos Campeões Em seu melhor momento na temporada, o Milan de Kaká vai à Inglaterra para enfrentar o poderoso Manchester United de Cristiano Ronaldo, nesta terça-feira, às 15h45, no estádio Old Trafford, pelas semifinais da Liga dos Campeões. O goleiro Dida, com uma luxação no ombro direito, é a grande dúvida do Milan, que desde a chegada do atacante Ronaldo (que não pode atuar na Liga dos Campeões por já ter jogado pelo Real Madrid) está em franca ascensão. A equipe italiana terá pela frente um adversário perigosíssimo, que garantiu vaga à semifinal após aplicar uma histórica goleada de 7 a 1 sobre a Roma. O Milan também joga sua última oportunidade de salvar a temporada, após a conquista do Campeonato Italiano pela rival Inter de Milão. "Será uma bela partida. A equipe inglesa é muito forte e perigosa. Não podemos conceder espaços para seus contra-ataques", afirmou o técnico italiano Carlo Ancelotti, que levou todos os 25 jogadores à Inglaterra. Manchester com problemas Se o Milan só tem uma dúvida, o técnico Alex Ferguson, do Manchester, tem problemas para formar a equipe titular, principalmente na defesa, setor em que não poderá contar com Gary Neville, Mikael Silvestre, Rio Ferdinand e Nemanja Vidic. No ataque, o técnico também não poderá contar com o francês Louis Saha. Em seu lugar, deve ser escalado Alan Smith, que formará dupla com Wayne Rooney, principal estrela da equipe ao lado do português Cristiano Ronaldo. Apesar disso, Ferguson disse que não vê sinais de nervosismo, nem de ansiedade em sua equipe. Ele afirmou que a atmosfera no clube inglês é "fantástica". O objetivo do Manchester United é vencer sem tomar gols, para ter vantagem na partida de volta (dia 2 de maio), no San Siro, como reconheceu o zagueiro irlandês O´Shea. "O mais importante é sair sem ter a rede balançada. Logicamente, uma vitória por um ou dois gols seria o ideal, uma vez que nós já demonstramos que somos capazes de marcar na casa do adversário", apontou O´Shea. MANCHESTER UNITED x MILAN Manchester United - Edwin Van der Sar; Fletcher (Evra), Brown, Heinze, O´Shea; Cristiano Ronaldo, Carrick, Scholes, Smith; Giggs e Rooney. Técnico: Alex Ferguson. Milan - Dida (Zeljko Kalac); Massimo Oddo, Alessandro Nesta, Paolo Maldini e Marek Jankulovski; Gennaro Gattuso, Andre Pirlo, Massimo Ambrosini e Kaká; Clarence Seedorf e Alberto Gilardino. Técnico: Carlo Ancelotti. Árbitro - Kyros Vassaras (Grécia). Horário - 15h45 horas. Local - Old Trafford, em Manchester.