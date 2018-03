Manchester é o clube mais rico do mundo Manchester United é o time mais rico do mundo e, com uma renda de 250 milhões de euros, supera até mesmo os milionários clubes de beisebol americano, como o New York Yankees, ou do futebol americano, como o Tampa Bay. A avaliação é da consultoria Deloitte, que aponta que entre os vinte clubes de futebol mais ricos do mundo, 12 estão na Itália e na Inglaterra. Nenhuma equipe sul-americana entrou na lista dos vinte maiores clubes do mundo. Esse é o sétimo ano consecutivo que o Manchester United aparece no topo da lista. As únicas duas ameaças ao time inglês vêm da Juventus e do Milan, que conseguiram aumentar sua renda em 2003 diante do desempenho na Liga dos Campeões da Europa. O Real Madrid, mesmo com todas suas estrelas, é apenas a quarta equipe mais rica, seguido pelo Bayern de Munique. Além do Bayern, os alemães contam com outros dois clubes entre os 20 mais ricos do mundo. A consultoria alerta, porém, que alguns desses clubes que atingem cifras jamais vistas no futebol, continuam com problemas para equilibrar suas contas. Em alguns casos, como o Leeds, os custos são ainda mais altos que sua renda e o endividamento já ameaça a equipe. Para Dan Jones, diretor do grupo de Esportes da Deloitte, "os dez maiores clubes nunca geraram tanta renda como agora". Segundo ele, direitos de transmissão ainda são a fonte número um desses recursos, mas outras alternativas devem ser fortalecidas. De acordo com a consultoria, clubes devem continuar investindo em estádios para conseguir atrair um bom público durante toda a temporada. No caso do Manchester United, por exemplo, um jogo chega a render 101 milhões de euros ao clube em ingressos. Veja os 20 clubes mais ricos do mundo. Em milhões de euros 1 Manchester United - 251,4 milhões 2 Juventus - 218,3 3 AC Milan - 200,2 4 Real Madrid - 192,6 5 Bayern Munique - 162,7 6 Internazionale Milão - 162,4 7 Arsenal - 149,6 8 Liverpool - 149,4 9 Newcastle United - 138,9 10 Chelsea - 133,8 11 Roma - 132,4 12 Borussia Dortmund - 124,0 13 Barcelona - 123,4 14 Schalke 04 - 118,6 15 Tottenham Hotspur - 95,6 16 Leeds United - 92,0 17 Lazio - 88,9 18 Celtic - 87,0 19 Olympique Lyon - 84,3 20 Valencia - 80,5 Fonte: Deloitte & Touche LLP