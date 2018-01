Manchester e PSG discutem sobre Ronaldinho Dirigentes do Paris Saint-Germain e do Manchester United resolveram transformar a negociação do meia-atacante brasileiro Ronaldinho Gaúcho em novela. Representantes dos dois clubes almoçaram nesta sexta-feira em Paris. Mas o acerto, que se esperava ser rápido, esbarrou em alguns detalhes. A expectativa de algumas pessoas que tiveram contato com participantes da reunião é de que a conclusão saia até a próxima terça-feira. Na realidade, busca-se um consenso na forma de pagamento dos 30 milhões de euros (aproximadamente US$ 35 milhões) oferecidos pelo clube inglês. Os franceses do PSG, é claro, prefeririam receber tudo de uma vez. Aceitam, no máximo, parcelar em seis vezes. Já o Manchester tenta aumentar o prazo e, se possível, incluir algum atleta na transação. Segundo o irmão e procurador de Ronaldinho, Roberto de Assis, não há muito o que ser feito nesse momento para acelerar o acordo. "Na verdade, nós temos de esperar para ver o que os clubes decidem", afirmou. "Eu não conversei com nenhum representante, seja do Manchester, seja do PSG, para saber o que foi discutido hoje." Ronaldinho, por intermédio de seu irmão/procurador, já acertou o Manchester. Por um contrato de quatro anos, vai receber cerca de 4,5 milhões de euros por temporada. Tudo depende agora do encaminhamento das conversas entre os clubes. Assédio - Roberto de Assis confirmou que o Real Madrid também apresentou proposta para ter Ronaldinho Gaúcho. Os valores não são muito diferentes da proposta oferecida pelo Manchester. A principal diferença é que os ingleses querem que o jogador se apresente imediatamente. Já os espanhóis o deixariam mais um ano no PSG. Em Paris, os comentários dão conta de que o brasileiro "já deu o que tinha de dar no PSG" e que dificilmente aceitaria oferta que o obrigasse a ficar mais um ano na França. Ainda mais na próxima temporada, na qual o clube vai disputar apenas o Campeonato Francês.