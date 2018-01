Manchester e Real: os dois mais ricos Pelo oitavo ano consecutivo, o Manchester United lidera o ranking dos clubes de futebol mais ricos do mundo, de acordo com a lista anual divulgada nesta quinta-feira pela empresa de auditoria Deloitte & Touche. Quinze vezes campeão inglês, o Manchester se manteve na ponta com faturamento de 248 milhões de euros no exercício correspondente à temporada 2003/04. A surpresa da lista foi o crescimento do Real Madrid, que subiu da quarta para a segunda posição, com faturamento de 226 milhões de euros no mesmo período. O balanço não leva em conta a arrecadação proveniente das transferências de jogadores. Restringe-se apenas aos negócios do clube como a venda de direitos de transmissão de jogos, de ingressos e licenciamento de produtos. Em terceiro aparece o Milan, da Itália, com 213,4 milhões de euros. O Chelsea subiu da 10ª para a 4ª posição, com 208,3 milhões de euros. A Juventude Turim, ao contrário, caiu da segunda para a quinta posição, com 206,5 milhões de euros. O Barcelona é sétimo, com 165 milhões. "Os principais clubes da Europa obtiveram o melhor faturamento da história?, informa o diretor da Deloitte Lutz Meyer. De acordo com ele, a venda dos direitos de transmissão dos jogos continua sendo a principal fonte de arrecadação para a maioria dos clubes. Os 20 primeiros clubes mais ricos do mundo são todos da Europa. São oito ingleses (Manchester United, Chelsea, Arsenal, Newcastle, Liverpool, Tottenham, Manchester City e Aston Villa); cinco italianos (Juventus, Milan, Inter Milão, Roma e Lazio), dois espanhóis (Real Madrid e Barcelona), dois alemães (Bayern Munique e Schalke), dois escoceses (Glasgow e Celtic) e um francês (Olympique de Marsella). Veja o faturamento dos 20 clubes mais ricos do mundo. Entre parênteses, a posição no levantamento anterior. Os valores são em milhões de euros. 1. (1) Manchester United (? 248,7 milhões) 2. (4) Real Madrid (226,6) 3. (3) AC Milan (213,4) 4. (10) Chelsea (208,3) 5. (2) Juventus (206,5) 6. (7) Arsenal (166,8) 7. (13) Barcelona (162,4) 8. (6) Inter Milão (160) 9. (5) Bayern Munich (159,6) 10. (8) Liverpool (133,9) 11. (9) Newcastle (131,2) 12. (11) AS Roma (104,4) 13. (18) Celtic (100) 14. (16) Tottenham (96,1) 15. (15) Lazio (95,4) 16. (-) Manchester City (89.8) 17. (14) Schalke (87,8) 18. (-) Olympique Marselha (84,5) 19. (-) Glasgow Rangers (82,8) 20. (-) Aston Villa (81)