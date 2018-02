Manchester elimina Aston Villa da Copa da Inglaterra Com um gol do predestinado norueguês Solskjaer já nos descontos da partida, o Manchester United derrotou o Aston Villa por 2 a 1, neste domingo, e se classificou para a próxima fase da Copa da Inglaterra. Jogando no Old Trafford, os donos da casa abriram o placar com o veterano e recém contratado Larsson, aos 10 minutos do segundo tempo. Vindo do banco de reservas, o atacante checo Baros empatou aos 29. Mas quando tudo já indicava que a partida iria para a prorrogação, Solskjaer - famoso pelo gol que garantiu o título da Liga dos Campeões de 1999 para o Manchester - chutou forte e o goleiro do Aston Villa, o húngaro, Király, aceitou.