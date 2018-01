Manchester empata e Arsenal vence O Manchester United não passou de um empate em 1 a 1 contra um dos lanternas do campeonato inglês, o Manchester City. O gol do Manchester foi marcado de pênalti por Teddy Sheringham. Mesmo assim, a equipe se mantém folgada na liderança, com 77 pontos, seguido pelo Arsenal, com 63. O Arsenal venceu o Everton por 4 a 1. O Ipswich, terceiro colocado na tabela, venceu o Coventry por 2 a 0 e soma 62 pontos, além de empurrar o adversário para a zona de rebaixamento, com 33 pontos. Outros 4 jogos fizeram a rodada deste sábado do campeonato: o Leeds, quarto colocado, venceu o West Ham por 2 a 0, e o Middlesbrough venceu Leicester por 3 a 0, atingindo 38 pontos. O Bradford venceu o Derby por 2 a 0 e Aston Villa e Southhampton empataram sem gols. Amanhã o campeonato tem apenas um jogo: Liverpool e Tottenham.