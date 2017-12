Manchester empata e continua líder O Manchester United empatou neste domingo com a fraca equipe do Derby por 2 a 2 e manteve a liderança do Campeonato Inglês com 58 pontos. O Arsenal, que venceu ontem o Newcastle, soma 57 pontos, mas tem um jogo a menos que o Manchester. O Derby continua na penúltima posição com 26 pontos. Também neste domingo, o Everton empatou por 0 a 0 com o Leeds.