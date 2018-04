Manchester empata e perde chance de ser líder do Inglês

O Manchester United desperdiçou a chance de assumir a liderança do Campeonato Inglês ao empatar por 1 a 1 com o Birmingham, fora de casa, em partida válida pela 21.ª rodada da competição. O torneio é liderado pelo Chelsea, com 45 pontos.

Atual campeão, o Manchester está na segunda colocação, com 44 pontos, mas um jogo a mais do que o Chelsea. Já o Birmingham, uma das surpresas do Campeonato Inglês, está na oitava colocação, com 33 pontos. E com o empate ampliou a sua invencibilidade para 12 partidas.

Em um primeiro tempo com poucas chances de gol, o Birmingham abriu o placar aos 38 minutos. Após cobrança de escanteio e confusão na grande área, Cameron Jerome empurrou a bola para as redes, colocando a equipe da casa em vantagem.

O gol do empate do Manchester United saiu ao 18 minutos da segunda etapa. Patrick Evra chutou forte e a bola desviou no zagueiro Scott Dann antes de entrar. No final do segundo tempo, a equipe ficou com um jogador a menos, já que Darren Fletcher foi expulso.