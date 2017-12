Manchester estréia bem na Inglaterra O Manchester United venceu o Everton por 2 a 0, neste sábado, fora de casa, pela primeira rodada do Campeonato Inglês. Os gols foram marcados por Van Nilsterooy e Rooney, constantemente vaiado pela torcida de seu ex-time. Também favorito ao título, o Liverpool começou a temporada empatando por 0 a 0 com o Middlesbrough fora de casa. Confira os outros jogos deste sábado: Aston Villa 2 x 2 Bolton Wanderers, Fulham 0 x 0 Birmigham City, Manchester City 0 x 0 West Bromwich, Portsmouth 0 x 2 Tottenham, Sunderland 1 x 3 Charlton, West Ham 3 x 1 Blackburn. A primeira rodada será completada neste domingo com duas partidas: o Arsenal recebe o Newcastle e o campeão Chelsea visita o novato Wigan.