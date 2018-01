Manchester faz 6 a 2 no Newcastle O Manchester United goleou neste sábado o Newcastle por 6 a 2 e assumiu a liderança do Campeonato Inglês. A goleada levou o Manchester à soma de 70 pontos na competição, passando a frente do até então líder Arsenal, que está com 67. Os gols do Manchester foram marcados por Solskjaer, Scholes, Giggs e Van Nistelrooy, de pênalti. Para o Newcastle marcaram Jermaine Jenas e Shola Ameobia. Os resultados: Liverpool 2 x 0 Fulham; Chelsea 1 x 0 Bolton; Everton 2 x 1 West Bromwich; Leeds United 2 x 2 Tottenham; Blackburn 1 x 0 Charlton, Manchester City 0 x 0 Middlesbrough; West Ham 2 x 2 Aston Villa; Birmingham 2 x 0 Sunderland; Newcastle 2 x 6 Manchester United.