Manchester fecha acordo milionário O Manchester United, atual campeão inglês, anunciou hoje a renovação de contrato de patrocínio com a empresa de telefonia celular Vodafone. O acordo se estende até 2008 e o valor é de 50 milhões, cerca de R$ 163 milhões. O contrato anterior, de 42 milhões (R$ 147 milhões), terminaria em maio de 2004. "Estamos muito satisfeitos por continuarmos com nosso patrocinador", disse David Gill, diretor-executivo do Manchester.