Manchester ganha apertado do Liverpool O Manchester United ganhou apertado do Liverpool neste sábado pela manhã: 1 a 0, gol de Wayne Rooney, aos 21 minutos do primeiro tempo. Com esta vitória, o United se mantém na terceira posição, mas agora com 47 pontos. E o Liverpool fica com 37 pontos, provisoriamente na quinta posição. A rodada terá mais sete jogos neste sábado.