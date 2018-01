Manchester ganha do Liverpool O Manchester United levou a melhor no clássico com o Liverpool, neste domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Inglês. Com a vitória por 2 a 1, a equipe encostou nos líderes da competição. Passou a ter 29 pontos e está em quarto lugar, um ponto atrás do Chelsea e dois a menos que o próprio Liverpool. O líder ainda é o Arsenal, que chegou aos 35 depois da vitória no sábado sobre o Aston Villa, por 3 a 1. Mesmo fora de casa, o Manchester saiu na frente no clássico deste domingo. Graças a uma falha do goleiro polonês Dudek, o atacante uruguaio Diego Forlan fez 1 a 0 aos 19 do segundo tempo. Um minuto depois, o mesmo Forlan ampliou. Depois, aos 37, Hyypia marcou o gol de honra do Liverpool. Mais duas partidas, ainda neste domingo, completam a rodada do Campeonato Inglês: Leeds United x Charlton e Newcastle x Everton. E na segunda, jogam West Ham x Southampton.