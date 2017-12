Manchester ganha e mantém a liderança O Manchester United termina o ano na liderança do Campeonato Inglês. Mesmo com 10 jogadores em campo desde aos 20 minutos do segundo tempo, com a expulsão de Fletcher, a equipe segurou a vitória por 1 a 0 sobre o Middlesbrough. Com isso, chegou aos 46 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Arsenal, que tem 42 e joga nesta segunda-feira com o Southampton. O gol da vitória do Manchester saiu ainda no primeiro tempo do jogo deste domingo. Aos 14 minutos, Fortune fez boa jogada e chutou forte. A bola bateu em Danny Mills, do Middlesbrough, e enganou o goleiro: 1 a 0, placar final.