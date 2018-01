Manchester ganha e volta a liderar O Manchester United voltou à liderança do Campeonato Inglês ao ganhar do Charlton por 2 a 0, neste domingo. Graças aos dois gols de Solskjaer, a equipe chegou aos 54 pontos, ultrapassando o Newcastle, que estava com 52 depois de vitória sobre o Southampton no sábado. Apenas mais um jogo foi disputado neste domingo, completando a 27ª rodada do Campeonato Inglês: Everton 0 x 1 Arsenal.