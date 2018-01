Manchester garante a classificação Assim como o Milan, que se classificou após vencer o Lokomotiv por 1 a 0, o Manchester United garantiu nesta terça-feira vaga nas quartas-de-final da Liga dos Campeões da Europa. Ao vencer a Juventus por 3 a 0, em Turim, a equipe inglesa chegou aos 12 pontos no grupo D da competição - quatro vitórias em quatro jogos disputados. Na outra partida do grupo D, disputada também nesta terça-feira, o Deportivo La Coruña ganhou do Basel por 1 a 0, gol de Tristán. Com isso, a equipe espanhola manteve suas chances de classificação: tem 4 pontos, o mesmo que a Juventus, e um a mais que o time suíço. Pelo grupo C, o Milan se classificou, ao chegar também aos 12 pontos. O segundo colocado da chave é o Real Madrid, que se salvou de uma derrota para o Borussia Dortmund nesta terça-feira. A equipe espanhola perdia por 1 a 0 (gol de Koller) até os 47 minutos do segundo tempo, mas o reserva Portillo empatou o jogo. Agora, Real Madrid está com 5 pontos, contra 4 do Borussia. Já o Lokomotiv de Moscou segue com apenas 1 ponto ganho.