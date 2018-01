Manchester: Glazer oferece R$ 5 bilhões O magnata norte-americano Malcolm Glazer voltou nesta quinta a renovar sua oferta para comprar o Manchester United, clube do futebol inglês do qual é acionista com 28,1%. Glazer confirmou sua oferta - nada menos que 800 milhões de libras (1,2 bilhão de euros ou R$ 4,8 bilhões) - e ainda se propôs a "adicionar" 20 milhões de libras para a compra de novos jogadores. A informação foi da BBC. Glazer apresentou seu plano de compra do clube, assumindo o compromisso de ampliar o estádio de Old Trafford. Ainda segundo a BBC, o clube vai estudar a proposta uma semana, antes de responder.