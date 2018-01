Manchester goleia Arsenal por 6 a 1 O Manchester United ampliou neste domingo para 16 pontos sua vantagem sobre o segundo colocado no campeonato inglês, ao golear o vice-líder Arsenal por 3 a 1, com três gols de Yorke, ao final da rodada disputada neste final de semana. Enquanto o Manchester soma agora 60 pontos, e fica mais perto do título, faltando 10 rodadas para o final da liga, o Arsenal está com 50, cinco a mais do que o Liverpool, terceiro colocado. Yorke não só marcou três gols, como também fez uma bonita assistência para Keane na jogada do quarto gol. O norueguês Ole Gunnar Solskjaer e Teddy Sheringham completaram a goleada do Manchester. O francês Thierry Henry fez o gol de honra do time de Silvinho e Edu, ambos ex-Corinthians. Resultados da rodada: Domingo: Manchester United 6, Arsenal 1. Sábado: Bradford 1, West Ham 2; Coventry 2, Charlton 2; Derby 1, Aston Villa 0; Ipswich 2, Everton 0; Leicester 2, Sunderland 0; Middlesbrough 0, Southampton 1; Newcastle 0, Manchester City 1; Tottenham 1, Leeds 2. A classificação da liga inglesa é esta: 1) Manchester United, 66; 2) Arsenal, 50; 3) Liverpool, 45; 4) Sunderland, 44; 5) Ipswich, 43; 6) Leeds, 43 7) Leicester, 42; 8) Charlton, 41; 9) Chelsea, 38; 10) Southampton, 38; 11) Newcastle, 37; 12) Tottenham, 36; 13) West Ham, 35; 14) Aston Villa, 33; 15) Everton, 31; 16) Derby, 31; 17) Middlesbrough, 27; 18) Manchester, City, 26; 19) Coventry, 23; 20) Bradford, 16.