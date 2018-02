Manchester goleia Bolton e dispara na liderança do Inglês O Manchester United confirmou sua condição de líder e favorito ao título do Campeonato Inglês ao golear, neste sábado, o Bolton por 4 a 1, no Old Trafford. Já na primeira etapa os donos da casa mostraram sua força e chegaram ao intervalo da partida com um placar de 3 a 0. O Coreano Park abriu o marcador logo aos 14 minutos de jogo. Três minutos depois, Wayne Rooney ampliou, e aos 15 Park fez mais um. Com a vitória praticamente garantida, o líder Manchester (com 75 pontos) fez um segundo tempo mais cadenciado. Mas mesmo assim balançou as redes do adversário mais uma vez, com outro de Rooney, aos 29 minutos da etapa final. Speed, de pênalti, aos 41, descontou para o Bolton, quinto com 53 pontos.