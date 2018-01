Manchester goleia e amplia vantagem O Manchester United goleou o Sunderland por 4 a 1, neste sábado, e ampliou sua vantagem na liderança do Campeonato Inglês. Afinal, chegou aos 51 pontos e foi favorecido pelo empate do Arsenal, que ficou no 1 a 1 com o Southampton e caiu para o terceiro lugar, com 48 pontos. Em segundo está o Newcastle, somando 49 após vencer o Bolton por 3 a 2. O Manchester precisou de apenas 45 minutos para golear o Sunderland. Jogando em casa, a equipe abriu o placar aos 6 minutos, com Phil Neville. Kevin Phillips empatou aos 12. Mas, aos 25, David Beckham marcou o segundo. Aí, o atacante holandês Ruud van Nistelrooy fez mais dois, aos 28 e 44. Mais cinco jogos foram disputados neste sábado no Campeonato Inglês: Derby 1 x 0 Tottenham, Everton 1 x 2 Ipswich Town, Fulham 0 x 0 Aston Villa, Leicester 2 x 3 Chelsea e West Ham 2 x 0 Blackburn. Amanhã, Leeds x Liverpool e Middlesbrough x Charlton completam a rodada.