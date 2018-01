Manchester goleia e está na final da Copa da Inglaterra Embalado pelo massacre sobre a Roma por 7 a 1 pelas quartas-de-final da Liga dos Campeões no meio de semana, o Manchester United goleou neste sábado o Watford, fora de casa, por 4 a 1 e assegurou uma vaga para a final da Copa da Inglaterra. Os ´Diabos Vermelhos´ enfrentarão o vencedor do jogo entre Blackburn x Chelsea, que acontece neste domingo. A vitória dos visitantes foi construída logo no inicio da partida. Aos seis minutos, Carrick dá um belo passe para Wayne Rooney. O atacante se livrou da marcação e soltou uma bomba no ângulo, fazendo um belo gol para o Manchester. Mesmo com a vantagem no placar, o time seguiu pressionando os anfitriões, mas desperdiçava as oportunidades criadas. O Watford aproveitou a falha de pontaria do adversário e empatou a partida com outro golaço aos 25 minutos. Em cobrança de lateral, Smith dominou a bola de costas para a zaga e deu um toque de cobertura para perto da marca do pênalti. O atacante Bouazza acertou um belo voleio, mandando a bola no ângulo de Van Der Sar. Mas os donos da casa nem tiveram de comemorar o empate. Um minuto depois, Rooney entrou na área pela direita e sem marcação chutou para o gol, o goleiro Lee espalmou e Cristiano Ronaldo aproveitou para colocar o Manchester novamente na frente. Os visitantes passaram a valorizar a posse de bola e foram para o intervalo com a vantagem no placar. Disposto a virar o jogo, o Watford voltou melhor na segunda etapa e partiu para cima do Manchester. Porém, cometia os mesmos erros dos visitantes no início da partida e não conseguia finalizar bem. Melhores na partida, os anfitriões estavam perto de marcar o gol de empate, mas foram surpreendidos por Rooney novamente. Aos 21 minutos, o atacante inglês recebeu de Alan Smith, dentro da área e ampliou para o Manchester. Aos 37 minutos o Manchester transformou a vitória em goleada. Kieran Richardson recebeu ótimo passe de Alan Smith e com velocidade invadiu a grande área pela esquerda para marcar o quarto gol dos visitantes na partida, garantindo a classificação do seu time na final da Copa da Inglaterra.