Manchester goleia e fica perto do título O Manchester United está muito perto do título do Campeonato Inglês. Ao golear o Charlton por 4 a 1, neste sábado, a equipe chegou aos 80 pontos, 8 a mais do que o vice-líder Arsenal, que enfrenta o Leeds no domingo. O Manchester tem apenas mais uma partida a disputar no campeonato, no próximo fim de semana, contra o Everton. Já o Arsenal joga mais três vezes, contando a partida deste domingo, e, portanto, pode chegar aos 81 pontos. Jogando em casa, neste sábado, o Manchester contou com o oportunismo de seu artilheiro, o holandês Ruud van Nistelrooy, que marcou três gols - foi seu 100º jogo com a camisa do clube, tendo feito 79 gols nesse período. O outro foi do astro do time, David Beckham. Jensen descontou para o Charlton. Ainda neste sábado, jogam pela 37ª rodada: Aston Villa x Sunderland, Blackburn x West Bromwich, Fulham x Everton, Liverpool x Manchester City, Middlesbrough x Tottenham, Newcastle x Birmingham, Southampton x Bolton e West Ham United x Chelsea.