Manchester goleia e fica perto do título do Campeonato Inglês

O Manchester United goleou neste sábado por 4 a 1 o West Han e ficou ainda mais perto do seu 17.º título do Campeonato Inglês. Para se consagrarem campeões, com duas rodadas de antecedência, o time torce para uma derrota do rival Chelsea, que joga nesta segunda-feira, fora de casa, contra o Newcastle. Com a vitória, o líder do campeonato chegou a 84 pontos, três a mais que o vice-líder Chelsea. Logo aos 3 minutos do primeiro tempo, Cristiano Ronaldo abriu o placar para o Manchester. O português também marcou o segundo, aos 24 minutos. Dois minutos depois, o argentino Tevez recebeu na intermediaria, se livrou da marcação de dois adversários e mandou uma bomba, no ângulo. Aos 28 minutos, ainda do primeiro tempo, o West Han descontou. Depois de uma bola cruzada da direita, a zaga cortou parcialmente e a bola sobrou para Ashton, quase na marca do pênalti. De costas para o gol, a única alternativa foi dar uma bela bicicleta e acertar o ângulo de Van der Sar. Na volta do intervalo, o Manchester continuou a impor seu ritmo de jogo, sem dar chances para o adversário. Aos 14 minutos Carrick selou a goleada.