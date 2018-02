Manchester goleia e segue com folga na ponta do Inglês O Manchester United goleou o Watford por 4 a 0, nesta quarta-feira, jogando em seu estádio, o Old Trafford, e manteve-se com tranqüilidade na liderança do Campeonato Inglês, com 60 pontos, seis de vantagem para o Chelsea, que venceu o Blackburn por 3 a 0. Cristiano Ronaldo abriu o placar para o Manchester numa cobrança de pênalti, ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Watford, lanterna do Inglês, chegou a pressionar em busca do empate, mas logo acabou levando o segundo gol, num gol contra marcado por Doyley. Rooney e Larsson, com gols em dois minutos seguidos, mataram a partida. Em Londres, o jogo começou um pouco antes e logo aos 6 minutos, quando a partida em Manchester ainda nem havia começado, Drogba colocou o Chelsea em vantagem. Na segunda etapa, Lampard e Salomon Kalou definiram a vitória. O Bolton não aproveitou a chance de encostar no Arsenal na briga por uma vaga na Liga dos Campeões. Empatou por 1 a 1 com o Charlton, penúltimo colocado, e ficou com 41 pontos, quatro a menos que o rival, quarto colocado e, por enquanto, dono da última vaga no país na principal competição européia. Jogando em casa, o Newcastle derrotou o Aston Villa por 3 a 1.