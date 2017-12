Manchester goleia e volta à liderança O Manchester United retomou facilmente o primeiro lugar no Campeonato Inglês, ao golear, nesta quarta-feira, o Tottenham Hotspur por 4 a 0. O time de Old Trafford soma 61 pontos, um a mais do que o Arsenal. David Beckham e Ruud Van Nistelrooy fizeram dois gols cada. Nistelrooy já alcançou a marca de 31 gols na temporada, superando a marca Brian McCair (30 gols) obtida há 14 anos. Outro destaque da rodada foi a vitória do Liverpool sobre o Newcastle. Com este resultado, a equipe do astro Michael Owen fica na terceira posição, dois pontos a menos que o Manchester. O Newcastle segue em quarto lugar. Demais resultados: Leeds 2 x 0 Ipswich, Chelsea 3 x 2 Fulham, Southampton 1 x 1 Middlesbrough e West Ham 1 x 0 Everton.