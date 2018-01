Manchester goleia em show de Nistelrooy Com três gols de Nistelrooy e outro de Roy Keane, o Manchester United goleou o Leicester por 4 a 1, neste sábado, e somou 16 pontos, um atrás do líder Arsenal, ganhador do jogo contra o Newcastle por 3 a 2, na sexta-feira. O Chelsea também conseguiu uma importante vitória sobre o Aston Villa por 1 a 0, e também divide a vice-liderança. Nos demais jogos da rodada, o Birmingham City derrotou o Portsmouth por 2 a 0, o Bolton Wanderers empatou com o Wolverhampton por 1 a 1 e o Middlesbrough bateu o Southampton por 1 a 0. No domingo, jogam Blackburn Rovers x Fulham, Charlton Athletic x Liverpool, Everton x Leeds United e Manchester City x Tottenham Hotspur.