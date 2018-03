Manchester goleia Juventus por 4 a 1 Em uma grande atuação do volante argentino Verón, o Manchester United, da Inglaterra, goleou, nesta quinta-feira, a Juventus, da Itália, por 4 a 1, em partida amistosa disputada em New Jersey, nos Estados Unidos, diante de 79 mil torcedores. Ryan Giggs abriu o placar para o Manchester aos 23 minutos do primeiro tempo. Paul Scholes aumentou a vantagem inglesa aos 11 minutos do segundo tempo. O artilheiro Ruud van Nistelrooy fez o terceiro do campeão inglês aos 14 minutos da etapa final. Pavel Nevdev descontou para a equipe italiana aos 24 minutos, enquanto Solskjaer, aos 34 minutos, completou o placar. O Manchester se mantém invicto na sua excursão aos Estados Unidos. Em três jogos foram três vitórias. Antes vencera o Celtic, da Escócia, por 4 a 0, e o América do México por 3 a 1. Domingo, no estádio Soldier Field, na Filadélfia, o adversário será o Barcelona.