Manchester humilha time de Alex O Manchester United não teve piedade e humilhou o Fenerbahce - dos brasileiros Alex e Fábio Luciano - por 6 a 2 nesta terça-feira, em partida válida pela segunda rodada do Grupo D da Liga dos Campeões da Europa. O grande destaque do jogo foi o atacante Wayne Rooney. Em sua estréia como titular da equipe, marcou nada menos que três gols. O time inglês - dirigido pelo escocês Alex Ferguson - dominou amplamente a partida e fez o resultado sem muito esforço. Além de Rooney, marcaram Ryan Giggs (de cabeça, após cruzamento do brasileiro Kleberson), Ruud Van Nistelrooy e Bellion. O primeiro gol do time turco surgiu de uma jogada brasileira. Alex cobrou escanteio e Marcio Nobre marcou após rebote da defesa. Tuncay Sanli fez o segundo gol do Fenerbahce, mas a esta altura o Manchester já havia chegado a seu quarto gol. No outro jogo do grupo, o Sparta Praga, da República Checa, perdeu em casa por 2 a 1, para o Lyon, de virada. Após a segunda rodada, Manchester e Lyon lideram o grupo com 4 pontos.