Manchester já ameaça o líder Arsenal Depois de alguns tropeços no começo do Campeonato Inglês, o Manchester United aos poucos vai encostando nos líderes. Com a vitória por 2 a 0 sobre o Birmingham, neste sábado, a equipe assumiu a terceira colocação, com os mesmos 38 pontos do Chelsea. O primeiro lugar ainda é do Arsenal, que tem 42 pontos e joga neste domingo contra o Liverpool. O Chelsea também jogou neste sábado e perdeu uma grande chance de encostar no líder Arsenal. Foi derrotado por 2 a 0 pelo Leeds e ainda viu acabar a sua invencibilidade que já durava 11 jogos. Mais seis partidas foram disputadas neste sábado: Aston Villa 1 x 0 Middlesbrough, Blackburn 2 x 2 West Ham, Charlton 1 x 0 West Bromwich, Everton 0 x 0 Bolton, Fulham 0 x 1 Manchester City e Southampton 2 x 1 Sunderland. No domingo, além de Arsenal x Liverpool, o jogo entre Newcastle e Tottenham completa a 21ª rodada do Campeonato Inglês.