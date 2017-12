Manchester joga para manter a liderança Depois do Natal, a bola volta a rolar nesta sexta-feira na Inglaterra. O destaque da rodada, a 18ª do Campeonato Inglês, é o líder Manchester United, que jogará contra o Everton e teme a aproximação dos vice-líderes Arsenal e Chelsea, que estão com 39 pontos, um a menos do que o primeiro colocado. O Arsenal tem uma partida fácil nesta sexta-feira, contra o lanterna Wolverhampton. Já o Chelsea joga fora de casa contra o Charlton. Confira os demais confrontos da rodada: Fulham x Southampton, Birmingham x Manchester City, Blackburn x Middlesbrough, Leeds x Aston Villa, Leicester x Newcastle, Liverpool x Bolton e Portsmouth x Tottenham.