Manchester libera Van der Sar para ficar com esposa

"Annemarie teve um problema na Holanda há uma semana e desde então está em um hospital, que é o melhor lugar para ela ficar no momento. Falei para Edwin ficar por lá. Não há motivo para ele voltar à equipe por enquanto. O melhor para ele é ficar com a esposa, e esperamos que ela possa se recuperar bem", disse o técnico do Manchester, Alex Ferguson.

De acordo com o treinador, a esposa de Van der Sar já passou por dois exames e os médicos ainda procuram a origem do problema. Ela desmaiou na quarta-feira da semana passada, quando o casal se preparava para as comemorações de Natal na Holanda.

O goleiro está afastado da equipe desde novembro, quando sofreu uma lesão no joelho. Ele continuará o tratamento na Holanda, com a ajuda dos médicos da seleção do país.