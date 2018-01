Manchester massacra a Roma por 7 a 1 e avança às semis Com um ataque arrasador, o Manchester United garantiu a classificação às semifinais da Liga dos Campeões da Europa ao humilhar a Roma por 7 a 1, nesta terça-feira, no Estádio Old Trafford. A equipe britânica marcou os seus quatro primeiros gols na partida em apenas 43 minutos. No primeiro confronto entre os dois clubes, o time italiano havia levado a melhor ao ganhar por 2 a 1. Esta foi a terceira maior goleada da história das quartas-de-final da Liga. O placar mais elástico nesta fase aconteceu na vitória do Real Madrid sobre o Sevilla por 8 a 0, na temporada 1957/58. Na edição seguinte, a equipe da capital espanhola fez 7 a 1 no Viena Sport, da Áustria. O resultado mais expressivo, no entanto, aconteceu no triunfo do Manchester sobre o belga Anderlecht por 10 a 0, em setembro de 1956, na primeira fase da Liga, que estava na sua segunda edição. O Manchester não chegava à penúltima fase da principal competição de clubes do continente há cinco anos. A última vez que havia conseguido o feito tinha sido na temporada 2001/02, quando foi eliminado pelo alemão Bayer Leverkusen - o Real Madrid ficou com o título ao vencer a decisão por 2 a 1 naquela edição do torneio. Nas semifinais, o Manchester, que também passa por uma ótima fase no Campeonato Inglês ao liderar o torneio, enfrentará o vencedor do confronto entre Bayern de Munique e Milan. O jogo de volta acontecerá na quarta-feira, no Estádio Allianz Arena, na Alemanha. Na primeira partida, houve empate por 2 a 2. Independentemente do adversário, o time comandado pelo treinador Alex Ferguson fará o primeiro jogo na luta pela vaga na decisão em seus domínios. As partidas das semifinais serão realizadas nos dias 24/25 de abril (ida) e 1.º/2 de maio (volta). Precisando vencer por apenas um gol de vantagem para seguir na luta pelo terceiro título da Liga - foi campeão em 1968 e 1999 -, o Manchester saiu na frente logo aos 11 minutos. O volante Carrick recebeu passe de Giggs e chutou forte no ângulo esquerdo do goleiro brasileiro Doni. Cinco minutos depois foi a vez de Smith deixar o seu, quando chutou forte sem chances para o camisa 1 do time italiano, que não pode contar com o ex-palmeirense Taddei devido a uma lesão muscular - ele sentiu a contusão durante o aquecimento no vestiário. Os donos da casa não demoraram para fazer o terceiro. Aos 18, o atacante Wayne Rooney recebeu grande passe de Giggs dentro da pequena área e completou para o gol. Antes do término do primeiro tempo, os ingleses fizeram mais um. Cristiano Ronaldo passou pelo zagueiro Chivu e chutou rasteiro para superar Doni. Empurrado pela sua torcida, que lotou o Estádio Old Trafford, o Manchester seguiu impondo o forte ritmo e fez o quinto logo aos 3 minutos da etapa complementar, quando Giggs cruzou rasteiro e Cristiano Ronaldo empurrou para o fundo das redes. Já, aos 14, Carrick fez o seu segundo gol no jogo. Depois de passe do zagueiro argentino Gustavo Heinze, o volante bateu com força no ângulo esquerdo de Doni, fazendo um golaço. O gol de honra da Roma aconteceu ao 24. Após cruzamento da direita, De Rossi pegou de primeira, sem chances para o goleiro holandês Edwin van der Sar. Mas, aos 35, os anfitriões fizeram o sétimo. O defensor francês Patrice Evra chutou de fora da área no canto direito para finalizar a goleada. Briga Cerca de três horas antes do jogo começar, alguns torcedores, em maior parte da Roma, iniciaram uma briga próximo ao Old Trafford. A polícia inglesa prendeu vários torcedores. Ao menos 4 mil torcedores da Roma acompanharam a partida no estádio. Segundo a rede britânica BBC, o ambiente em Manchester antes do início da partida era "tenso e desagradável". Alguns torcedores atiraram objetos e garrafas nos seguranças, porém não foram registrados feridos graves.