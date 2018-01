Manchester na final contra o Arsenal O Manchester United goleou o Newcastle por 4 a 1, neste domingo, em Cardiff, no País de Gales, e garantiu vaga na final da Copa da Inglaterra. Agora, irá disputar o título contra o Arsenal, que derrotou o Blackburn no sábado. O atacante holandês Ruud van Nistelrooy marcou dois na vitória do Manchester, que também teve os gols de Scholes e do português Ronaldo - Ameobi descontou para o Newcastle. A conquista da Copa da Inglaterra servirá como um consolo tanto para o Manchester quanto para o Arsenal. Afinal, os dois já foram eliminados da Liga dos Campeões da Europa e estão bem longe do líder Chelsea no Campeonato Inglês. A decisão do título está marcada para o dia 21 de maio.