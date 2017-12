Manchester nega que Cristiano Ronaldo vai deixar o clube Em comunicado divulgado nesta terça-feira, o Manchester United negou que deu permissão ao candidato à presidência do Real Madrid, Juan Miguel Villar Mir, a conversar com o jogador português Cristiano Ronaldo acerca de uma possível transferência ao clube espanhol. "Não houve nenhum contato entre o Manchester e um aspirante à presidência do Real Madrid", informou o clube inglês. "Cristiano Ronaldo será jogador do Manchester na próxima temporada", acrescentou a nota. Em reportagens publicadas em diversos meios de comunicação espanhóis, nesta terça, Villar Mir prometeu que, se sair vencedor na eleição para presidente do Real Madrid, marcada para o dia 2 de julho, iria contratar o atacante português. O jogador teria dito, inclusive, que tem interesse em jogar pelo clube espanhol. Cristiano Ronaldo tem contrato assinado com o Manchester até o ano 2010.